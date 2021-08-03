Водителям рассказали важную деталь относительно эвакуации автомобиля на штрафплощадку

Иначе это может привести к существенным проблемам.

Большинство водителей встречались со случаями, когда на месте остановки автомобиля работники полиции угрожают "забрать" транспортное средство на штрафплощадку.

Дорожный адвокат решил объяснить, когда именно автомобиль могут эвакуировать по закону.

Действительно, если водителем совершено нарушение по определенным нормам КоАП работник полиции имеет право временно задержать транспортное средство путем блокировки или доставки его для хранения на специальную площадку. Полный таких случаев предусмотрен в ст. 265-2 КУоАП.

Однако эвакуация автомобиля на штрафплощадку разрешается только в случае, если размещение задержанного транспортного средства существенно препятствует дорожному движению или угрозу безопасности движения.

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Также разрешается задержания на штрафплощадку, если транспортное средство размещен на местах, предназначенных для остановки, стоянки, бесплатной парковки транспортных средств, управляемых водителями с инвалидностью. Других оснований не предусмотрено.

Поэтому, если размещение вашего автомобиля существенно не препятствует дорожному движению или не создает угрозу безопасности движения, такое транспортное средство не может быть эвакуировано на штрафплощадку. В таком случае "угрозы" полицейского являются надуманными.

Ранее рассказывалось о том, что забрать авто со штрафплощадки можно за несколько минут.

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