Водителям рассказали важную деталь относительно контроля за техническим состоянием транспортных средств прямо на дороге

Он начал действовать с 12 ноября.

Как известно, недавно в Украине начался контроль за техническим состоянием транспортных средств.

Так, с 12 ноября патрульные полицейские будут использовать для этого специализированные автомобили — мобильные диагностические станции. Они служат для того, чтобы контролировать соответствие технического состояния транспортных средств, подлежащих обязательному техническому контролю, установленным правилам, нормам и стандартам, касающимся безопасности дорожного движения.

Дорожный адвокат решил дать разъяснения относительно этой процедуры и законна ли она.

Правила дорожного движения предусматривают, что водитель должен остановиться по требованию инспектора, и даже дать осмотреть авто, в том числе проверить техническое состояние машины. При этом для этого должны быть основания, предусмотренные законом о Нацполиции. Однако указанная норма закона не предусматривает оснований для проведения технического осмотра транспортного средства. Исключением являются случаи, когда наблюдаются очевидные признаки неисправности авто. Но даже в таких ситуациях законодательством не предусмотрены проверки на дороге, а также полномочия полицейских для ее проведения.

На сегодня технический контроль можно проводить только в стационарных условиях в соответствии с постановлением Кабмина №137 от 2012 года и приказом Мининфраструктуры №710 от 2012 года. Кроме того, ранее была предусмотрена процедура документирования результатов осмотра, но 10 ноября 2020 года этот порядок утратил силу, а новый – не утвердили.

Указанные мобильные станции МВД получили еще в декабре прошлого года. Но до сих пор отсутствуют нормативно правовые акты, утверждающие основания для остановки транспортного средства для проведения ТО. К тому же не утверждены специальные полномочия работников полиции, а также механизм проведения проверок и документирование их результатов. Следовательно, такие нововведения должны быть закреплены на законодательном уровне.

Транспорт, который будет проверяться :

грузовые автомобили более 3,5 тонн и прицепы к ним;

автобусы;

автомобили такси;

автомобили, перевозящие опасный груз;

отдельные специализированные ТС;

легковые автомобили и прицепы к ним, которые используются для перевозки пассажиров или грузов для получения прибыли.

Отмечается, что проверка диагностическими станциями не касается частного легкового транспорта.

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