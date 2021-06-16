Теперь его можно заказать онлайн.

Водителям рассказали важную деталь относительно страхового полиса на автомобиль.

Так, на официальном сайте МВД появилась информация, что отныне в Украине в электронном кабинете водителя появилась возможность заказать страховой полис на автомобиль. Теперь заключить договор страхования авто можно будет онлайн.

Соответственно не нужно будет ехать для этого в офис или ждать доставку.

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Кроме того, отмечается, что за 2 недели до окончания срока действия страхового полиса будет меняться цвет его отметки, что будет означать необходимость оформить новый. Но предварительный договор все равно будет действовать до окончания своего срока.

Также в МВД ввели скидку для граждан льготных категорий. Они могут заказать страховые полисы по более низкой цене, но нужно указать документ, который подтвердит льготу.

В ведомстве напомнили, что в электронном кабинете водителя можно:

обменять и восстановить водительское удостоверение;

назначить надлежащего пользователя на авто;

отслеживать и платить штрафы за нарушение ПДД;

верифицировать водительские документы;

получить выписку из Единого государственного реестра транспортных средств;

заказать индивидуальные номерные знаки.

Ранее рассказывалось о том, кто в Украине имеет право ездить без страховки.

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