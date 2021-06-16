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Водителям рассказали важную деталь относительно страхового полиса на автомобиль

Водителям рассказали важную деталь относительно страхового полиса на автомобиль

Фото из открытых источников

Теперь его можно заказать онлайн.

Водителям рассказали важную деталь относительно страхового полиса на автомобиль.

Так, на официальном сайте МВД появилась информация, что отныне в Украине в электронном кабинете водителя появилась возможность заказать страховой полис на автомобиль. Теперь заключить договор страхования авто можно будет онлайн.

Соответственно не нужно будет ехать для этого в офис или ждать доставку.

Кроме того, отмечается, что за 2 недели до окончания срока действия страхового полиса будет меняться цвет его отметки, что будет означать необходимость оформить новый. Но предварительный договор все равно будет действовать до окончания своего срока.

Также в МВД ввели скидку для граждан льготных категорий. Они могут заказать страховые полисы по более низкой цене, но нужно указать документ, который подтвердит льготу.

В ведомстве напомнили, что в электронном кабинете водителя можно:

  • обменять и восстановить водительское удостоверение;

  • назначить надлежащего пользователя на авто;

  • отслеживать и платить штрафы за нарушение ПДД;

  • верифицировать водительские документы;

  • получить выписку из Единого государственного реестра транспортных средств;

  • заказать индивидуальные номерные знаки.

Ранее рассказывалось о том, кто в Украине имеет право ездить без страховки.