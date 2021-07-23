Водителям рассказали важную деталь в случае остановки авто полицией

Это может помочь отменить штраф.
Автомобилистам рассказали важную деталь относительно остановки машины патрульной полицией.
Об этом сообщает Дорожный адвокат.
Отмечается, что полицейский оштрафовал водителя за нарушение Правил дорожного движения. Водитель обжаловал штраф в суде. В иске водитель отметил, что инспектор не провел в установленном порядке рассмотрение дела и не разъяснил ему его права как лица, привлекаемого к административной ответственности.
Рассматривая этот аргумент, суд отметил, что соблюдение предусмотренной законом процедуры играет важную роль для установления объективной истины при рассмотрении дела.
Суд констатировал, что в соответствии с предусмотренной процедурой рассмотрение дела начинается с представления полицейского, который рассматривает это дело. Полицейский объявляет, какое дело подлежит рассмотрению, кто привлекается к ответственности, разъясняет лицам, участвующим в рассмотрении дела, их права и обязанности. Нарушение инспектором этой процедуры сводит на нет саму суть и задачи, положенные в основу понятия административной ответственности. Это затрудняет установление объективной стороны совершенного нарушения и вины лица в его совершении.
Суд установил, что на месте остановки инспектор не разъяснил водителю его права, как лица, привлекаемого к ответственности. Суд признал такие действия грубым нарушением процедуры наложения взыскания и отменил штраф полиции.
Таким образом, не разъяснения во время рассмотрения дела водителю его прав является грубым нарушением процедуры наложения взыскания и, как следствие, является основанием для отмены штрафа.