Водителям рассказали, является ли законным штраф в случае невписанного ГБО на авто

Сейчас для получения соответствующего "сертификата" нужно заплатить 3 тысячи грн.

Автомобилистам рассказали, является ли законным штраф в случае невписанного ГБО.

Об этом говорится в Дорожном адвокате.

Так, если год назад регистрация ГБО в Сервисном центре МВД обходилась примерно в 600 гривен и занимала около часа времени, то сейчас для регистрации ГБО, кроме этого, нужно получить “сертификат”, который стоит около 3 тысяч гривен. На его получение можно потратить даже целый рабочий день.

Конечно при таких обстоятельствах желающих официально оформлять установку ГБО выявилось немного, и большинство водителей ездит без внесения соответствующих изменений в регистрационные документы. Однако полиция считает такую эксплуатацию авто – нарушением, и выписывает штрафы.

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В одном из таких случаев водитель установил на автомобиле газобаллонное оборудование. Эти действия водитель не согласовывал в сервисном центре МВД. Во время остановки автомобиля полицией, инспектор выявил факт несогласованного с МВД переоборудования и вынес постановление о наложении штрафа в размере 340 грн на основании ч. 1 ст. 121 КУоАП. Считая такое постановление противоправным, водитель обратился с иском в суд. В иске водитель не отрицал, что установил ГБО. Однако подчеркивал, что установка ГБО не является переоборудованием и не требует согласования с МВД.

Рассматривая дело, суд учел, что в соответствии с пунктом 31.1 ПДД техническое состояние транспортных средств и их оборудование должны соответствовать требованиям стандартов, касающихся безопасности дорожного движения. При этом, в соответствии с п. п."а" п. 31.3 ПДД запрещается эксплуатация транспортных средств в случае их переоборудования с нарушением требований стандартов, касающихся безопасности дорожного движения. В свою очередь, п. п."б" п. 32.2 ПДД установлено, что переоборудование транспортных средств согласовывается с территориальными органами по предоставлению сервисных услуг МВД.

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С учетом указанного, суд исследовал, что установка газобаллонного оборудования на автомобиль считается переоборудованием. Поэтому оно должно быть согласовано с сервисным центром МВД. Переоборудование автомобиля для работы на другом типе топлива, по мнению суда, должно быть вписано в свидетельство о регистрации автомобиля.

Учитывая данные обстоятельства, суд пришел к выводу, водитель должен был согласовать установку ГБО с сервисным центом МВД. В дальнейшем водитель должен был внести соответствующие изменения в свидетельство о регистрации автомобиля по типу топлива. Несмотря на то, что водитель этого не сделал, суд признал наложенный на водителя штраф законным.

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