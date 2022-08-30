Возвращение акциза на топливо: в финансовом комитете ВР рассказали, как это отразится на стоимости для водителей

Как известно, Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект об отмене льготного налогообложения на горючее. Впрочем, во вторник, 16 августа, Верховная Рада отказалась включать в повестку дня для голосования законопроект №7668, согласно которому возвращается акциз на все виды топлива.

О том, как именно возврат акциза может повлиять на стоимость топлива, рассказала в эфире ТСН народный депутат финансового комитета ВР — Ольга Василевская-Смаглюк.

"Цена на стелах АЗС зависит от многих факторов. Первое — это и колеблющийся курс валют, но благодаря действиям НБУ он сейчас стабилен, но немного вырос по сравнению с тем, что было 2-3 месяца назад. С другой стороны — цена нефти на мировых рынках, которая тоже может колебаться. Осенью обычно немного увеличивается, потому что топливо используется для сбора урожая.

Поэтому, если мы за тысячу литров бензина и дизеля повышаем акциз до 100 евро, то ориентировочно цена может повыситься на 4–4,5 грн. Впрочем, она должна повыситься для импортеров, а не для конечного потребителя. Если мы вспомним ситуацию полгода назад, когда был тотальный дефицит топлива, и тогда мы убрали акциз и уменьшили НДС, то мы увидели, что люди согласны покупать топливо даже за 70 грн/литр.

Топливо в Румынии импортеры покупали за 30 грн, а у нас продавали по 60-70. То есть сейчас мы ожидаем, что уменьшится маржа доходов для импортеров, которые заложат в цену еще плюс 4,5 грн для увеличения акцизов. Думаю, что ситуация будет регулироваться.

У нас автогазом пользуются люди, которые не могут позволить себе дизель и бензин. Они вкладываются в газовые установки и все же должны получать более низкую цену. Кроме того, у нас автоперевозчики очень часто пользуются автогазом, службы такси тоже. Автогаз – социальный вид топлива и поэтому мы решили не повышать его до уровня бензина и дизеля. Где-то через две недели мы будем иметь результат в виде принятого законопроекта, где уже будут все ставки проговорены со всеми участниками рынка.

Что касается законопроекта, то в первом чтении следует за него проголосовать. Следует еще раз сверить все расчеты, которые дает нам Минэкономики, Минфин и Мининфраструктуры. Подчеркиваю, что от повышения ставок на акцизы средства выручены от государства – ориентировочно три миллиарда в месяц – уходит в дорожный фонд. Ко второму чтению мы должны еще сверить, сколько еще не хватает в дорожном фонде до конца года", — сказала Василевская-Смаглюк.

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