Возвращение обязательного техосмотра авто в Украине: что сейчас известно

Планируется, что процедура возобновится в сентябре 2022 года.

Как известно, в Украине собираются вернуть прохождения обязательного техосмотра автомобиля.

Так, начиная с сентября 2022 году все автомобили на украинской регистрации вновь должны будут регулярно проходить обязательный техосмотр. Это предусмотрено Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС, однако в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС, подписанном в 2014 году, техосмотр "для всех" должен вернуться не позднее, чем через 5 лет после вступления в силу документа в полном объеме, то есть до сентября 2022 года. передает AutoOboz.

Согласно законопроектом Мининфраструктуры, легковые автомобили (с количеством пассажиров до 9) должны проходить техосмотр через 4 года после первой регистрации, а дальше — раз в 2 года. Если автомобиль используется в такси, техосмотр должен проводиться ежегодно. Проходить техосмотр нужно в течение месяца с даты первой регистрации. Например, если авто зарегистрировано 10 января 2018 года, то это необходимо будет сделать до 10 февраля 2022 года.

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Проходить техосмотр независимо от даты первой регистрации будут обязаны:

новые владельцы автомобилей в течение 10 дней после перерегистрации транспортного средства на свое имя;

после ДТП, в которых были повреждены элементы машины, влияющие на безопасность вождения (подвески, системы управления, подушки безопасности, системы торможения, деформация кузова);

в случае выявления существенных неполадок на дороге.

Обязательному техническому контролю не подлежат транспортные средства:

движущиеся со скоростью до 25 км/ч;

которые не используются на дорогах общего пользования;

с объемом двигателя, не превышающим 125 куб см, или электродвигателем мощностью до 4 кВт.

В Украине зарегистрировано около 10 млн автомобилей и около 800 сертифицированных центров, имеющих законные основания проводить техосмотр. Таким образом, в течение года каждый такой центр должен провести проверку примерно 6 250 000 авто. С учетом того, что в 2022 году 260 рабочих дней — ежедневно на станции будет проходить техосмотр 24 машины — 3 авто в час.

Согласно требованиям к техническому состоянию автомобиля, перечисленных в постановлении правительства, у определенной категории автовладельцев могут возникнуть проблемы с техосмотром. Его могут не пройти авто, которые побывали в серьезных ДТП, а это — большинство "битков" с США, "евробляхи", техническое состояние которых в большинстве случаев не соответствует действующим в Украине нормам "Евро-5", а также любые транспортные средства с изменениями в заводской конструкции.

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Если автомобиль вовремя не прошел обязательный техосмотр, владелец получит штраф в размере 100 необлагаемых минимумов доходов граждан — на данный момент это 1 700 грн. В случае повторного нарушения грозит лишение водительских прав.

Добавим, что прохождение обязательного техосмотра отменили с 2011 года. Но после подписания соглашения об ассоциации с ЕС Украина обещала технический осмотр вернуть. Ежегодно непопулярную среди украинских водителей процедуру пытаются восстановить. Большинство украинских водителей техосмотр проходили за взятки.

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