Возвращение обязательного техосмотра авто в Украине: специалисты обратили внимание на определенные риски

Он был отменен в 2011 году.

Эксперты разглядели в возвращении обязательного техосмотра автомобилей определенные риски.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Отмечается, что в Украине вместе с возвращением техосмотра авто по новым правилам существует угроза возвращения также и коррупционных схем, а также и изменения евроинтеграционного курса страны. На такую опасность обратили внимание эксперты после анализа предложений некоторых отдельных субъектов сферы ОТК транспортных средств, говорится в Ассоциации безопасности эксплуатации транспорта.

Специалисты отметили, что выполнение обязательств перед ЕС в части возврата техосмотра — это, в первую очередь, прозрачные и жесткие европейские стандарты, которые "исключают коррупционные риски и позволяют техническому контролю быть максимально объективным и выполнять свою функцию".

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Так, в Мининфраструктуры поступают предложения, имеющие целью максимальное упрощение доступа игроков на рынок и фактическую легализацию торговли протоколами из-за отсутствия на сегодняшний день норм реального контроля, отметили в Ассоциации.

Кроме того, вызывает опасения поступающие предложения уже допустить к работе субъектов, имеющих аккредитацию по стандарту ISO 17020:2012, и должны работать по другой процедуре, которая пока не урегулирована на законодательном уровне. Таким образом, фактически право на проведение контроля получит не лаборатория с соответствующим помещением, сертифицированным оборудованием и квалифицированным персоналом, а только один специалист.

Полной неожиданностью для экспертов стало предложение об отмене аннулирования протоколов за якобы "незначительные изменения в конструкцию авто или неисправности". Также, говорят в АБЭТ, инициаторы изменений хотят защитить себя, установив срок для обжалования решения сервисного центра, а такой способ позволит легализовать оформления протоколов с нарушениями.

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Добавим, что прохождение обязательного техосмотра отменили с 2011 года. Но после подписания соглашения об ассоциации с ЕС Украина обещала технический осмотр вернуть. Ежегодно непопулярную среди украинских водителей процедуру пытаются восстановить. Большинство украинских водителей техосмотр проходили за взятки.

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