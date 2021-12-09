Все благодаря одному сегменту: в Украине более чем на 80% вырос объем автопроизводства

Все благодаря одному сегменту: в Украине более чем на 80% вырос объем автопроизводства

На такую ситуацию повлияли легковые машины.

В Украине по итогам ноября 2021 года серьезно увеличился объем автопроизводства.

Как сообщает "Укравтопром", в прошлом месяце с конвейеров сошла 531 единица транспортных средств. Отмечается, что по сравнению с результатом годичной давности выпуск автотранспорта в стране уменьшился на 17%, а по отношению к предыдущему месяцу – увеличился на 82 процента.

На такой результат повлияла ситуация по выпуску легковых автомобилей (455 экземпляров). Если по сравнению с предыдущим месяцем сборка легковых автомобилей увеличилась более чем вдвое, то по сравнению с ноябрем 2020 года произошло падение на 16,5 процента.

Выпуск коммерческих автомобилей (без учета АвтоКрАЗа, переставшего раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года) вырос до десяти экземпляров, на семь больше, чем в октябре текущего года и на одну машину больше результата ноября прошлого года.

Производители автобусов в прошлом месяце изготовили 66 машин, это почти на четверть меньше, чем в октябре, и на 21% меньше прошлогоднего показателя. Всего за 11 месяцев с начала года в Украине было собрано 7 533 единицы автотранспортных средств или на 70% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Легковых автомобилей – 6 792 (+81%); коммерческих – 37 (-18%); автобусов – 704 (+12%).

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