Все еще могут признать незаконными: КСУ продолжит рассмотрение вопроса относительно камер автофиксации нарушений ПДД

Все еще могут признать незаконными: КСУ продолжит рассмотрение вопроса относительно камер автофиксации нарушений ПДД

Заседание состоится 14 сентября.

Конституционный суд Украины на очередном заседании может признать незаконной работу камер автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения.

Об этом сообщается на сайте суда.

Отмечается, что 14 сентября запланировано очередной рассмотрение дела, результатом которой может стать отмена автофиксации. Конечно, если Конституционный суд признает ее противоречащей Основному закону Украины.

Так, КСУ рассматривать вопрос по трем конституционным жалобам граждан о конституционности положений Кодекса Украины об административных правонарушениях, которые предусматривают привлечение водителей и/или владельцев транспортных средств к административной ответственности за правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме.

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КСУ проверит положения статьи 14-2 КУоАП на несоответствие Конституции Украины и основным принципам права. Это сделают из-за того, что ответственность за нарушения, зафиксированные в автоматическом режиме, несет юридический владелец транспортного средства, а не водитель.

Напомним, что ранее Большая палата Конституционного суда Украины изменила формат рассмотрения дел в случае нарушения ПДД, зафиксированные в авторежиме.

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Ранее рассказывалось о том, что в Украине до конца года заработает 270 камер автофиксации нарушений ПДД.

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