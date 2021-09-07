Вскоре водители могут столкнуться с массовыми штрафами: кого это коснется и как не получить "письмо счастья"

Вскоре водители могут столкнуться с массовыми штрафами: кого это коснется и как не получить "письмо счастья"

Суммы денежного наказания достаточно велики.

В Украине с 1 октября будет внедрена автофиксация превышение весовых норм.

Отметим, что это предусмотрено законами №1534-IX и 1582-IX. В то же время, говорят юристы, штрафы за превышение весовых норм будут платить отнюдь не перевозчики или грузоотправители.

Стоит отметить, что санкция за такое нарушение весьма не маленькая — от 8 500 грн до 51 тысячи грн, пишет "Дорожный адвокат".

Так, кодекс Украины об административных правонарушениях (КоАП) дополнен частью 2 статьи 132-1, предусматривающей такие административные штрафные санкции:

8 500 грн выпишут в случае превышения габаритно-весовых норм от 5 до 10% включительно;

17 тысяч грн — в случае превышения более 10%, но не более 20%;

34 тысячи грн — в случае превышения больше 20%, но не более 30%;

51 тысяча грн — в случае превышения более 30%.

КоАП предусматривает, что ответственность за такие нарушения несет физлицо или руководитель юрлица, за которым зарегистрирован грузовик. Но если в Единый госреестр транспортных средств внесены сведения о надлежащем пользователе — ответственность понесет именно тот человек, который был за рулем фуры.

"Укртрансбезопасность", чтобы определить лицо, которому слать "письмо счастья" со штрафом, будет пользоваться специальным Реестром сведений о надлежащих пользователях транспортных средств. Штрафные санкции могут быть выписаны на фактического пользователя, если информация о нем внесена в эту базу. Если такового так не окажется – в ответе владелец фуры.

В Украине многие владельцы грузовиков не подавали в реестр сведений о пользователях этих транспортных средств. Но с 1 октября текущего года они должны это сделать, а если нет, то постановление о нарушении получит владелец грузовика.

Чтобы не попасть на штраф, юристы советуют владельцу грузовика подать заявление о внесении в базу сведений о фактическом пользователе, который пользуется транспортом. Это можно сделать в сервисном центре МВД или онлайн. Тогда штраф получит уже непосредственно водитель, а не владелец, указанный в свидетельстве о регистрации транспортного средства.

Ранее водителям рассказали важную деталь относительно осуществления габаритно-весового контроля.

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