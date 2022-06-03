ВСУ получат партию новеньких пикапов Mitsubishi

Украинская армия будет располагать партией пикапов Mitsubishi L200.

Отметим, что это уже не первая подобная помощь для ребят, противостоящих на фронте российской агрессии.

Очередная партия пикапов Mitsubishi L200 в первый день лета была загружена на два автовоза в бельгийском городе Антверпен. Дюжина машин в считанные дни прибудет во Львов, а оттуда в Киев автомобили доработают для нужд армии (обклеят пленкой, установят кунг и т.д.), а затем отправят на передовую, — передает "Автоцентр".

Все они совершенно новые – приобретены у дистрибьютора, а потому должны прослужить достаточно долго. Такие, "белые" по документам машины легко ставятся на баланс и на учет — с последующей заправкой и обслуживанием за счет Министерства обороны, — сообщил волонтер Юрий Бирюков на своей странице в Facebook.

Так, партия насчитывает 12 экземпляров автомобилей.

Фото: Auto-consulting

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