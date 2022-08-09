ВСУ получили 50 новеньких турецких бронеавтомобилей: видео

Отмечается, что это техника турецкого производства.

О прибытии техники сообщил в своем Telegram-канале украинский народный депутат Юрий Мысягин.

Новые бронированные автомобили получили бойцы морской пехоты Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины. Морские пехотинцы двух бригад уже пользуются автотехникой с бронированным корпусом и противоминной защитой.

Kirpi имеет однокузовную бронированную кабину, четыре пуленепробиваемых окна и сиденья с амортизацией. В передней части бронемашины Kirpi расположен двигатель, а в средней части находится экипаж. Десантное отделение тянется от центра к кормовой части корпуса.

В частности, бронированный корпус Kirpi защищает экипаж и бойцов (до 13 человек) от обстрелов из стрелкового оружия, а также обломков артиллерийских и бронебойных снарядов. На крыше бронемашин находится место под пулемет, который можно вращать вручную на 360 градусов. Также предусмотрено пять амбразур. Есть и аварийный люк, из которого десант может быстро покинуть машину в случае экстренной ситуации.

Длина платформы – 7,35 м, высота – 3,2 м, ширина – 2,64 м. Стандартная версия 4×4 имеет снаряженный вес 18 085 кг, полный вес 19 710 кг и грузоподъемность 1 625 кг. Всего у ВСУ есть 50 таких бронеавтомобилей. Еще ожидается прибытие 150 экземпляров этих машин.

Читайте также:

До 100 км/ч: в Украине волонтеры производят полноприводные баги для ВСУ (фото)

Звездные украинские теннисисты приобрели внедорожник для морпехов ВСУ

Штурмовая бригада ВСУ получила 12 новеньких пикапов Toyota