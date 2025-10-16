ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1949
Время на прочтение
1 мин

Всю Украину охватила масштабная воздушная тревога: какая угроза

Все области Украины в красной зоне из-за ракетной опасности.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Воздушная тревога

Воздушная тревога / © tsn.ua

Украину в четверг, 16 октября, по состоянию на 05.21 охватила масштабная воздушная тревога.

Об этом сообщили Воздушные силы в Telegram .

"ВНИМАНИЕ! Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К", - говорится в сообщении.

Дата публикации
Количество просмотров
1949
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie