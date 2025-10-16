ТСН Авто Новости Украина Дата публикации 05:23, 16.10.25 Категория Украина Количество просмотров 1949 Время на прочтение 1 мин Всю Украину охватила масштабная воздушная тревога: какая угроза Все области Украины в красной зоне из-за ракетной опасности. Автор публикации Елена Кузьмич Поделиться Поделиться: Facebook X Whatsapp Telegram Viber Скопировать ссылку Воздушная тревога / © tsn.ua Украину в четверг, 16 октября, по состоянию на 05.21 охватила масштабная воздушная тревога. Об этом сообщили Воздушные силы в Telegram . "ВНИМАНИЕ! Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К", - говорится в сообщении.