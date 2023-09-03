Выезд за границу на автомобиле: список обязательных документов

Как выехать за границу на собственном или чужом авто – что нужно знать.

Для выезда за границу на собственном или чужом автомобиле нужно иметь определенный перечень обязательных документов, которые будут проверяться как нашими, так и иностранными пограничниками. Отсутствие любого из них может стать причиной отказа в пересечении границы.

Об этом сообщает правительственный портал.

Для пересечения границы на собственном автомобиле нужно иметь:

удостоверение водителя;

свидетельство о регистрации транспортного средства, оформленное на имя водителя или пассажира;

международную страховку "Зеленая карта".

Кроме того, на автомобиле должен находиться государственный номерной знак, содержащий латинские буквы (индивидуальный номерной знак действует только на территории Украины).

Водитель, не являющийся владельцем авто, должен иметь такой же перечень документов, как и владельцы. В таком случае свидетельство о регистрации транспортного средства для выезда за границу выдается на имя водителя или пассажира.

Для этого необходимо вместе с владельцем автомобиля обратиться в сервисный центр МВД и оформить свидетельство о регистрации транспортного средства для выезда за границу. С собой нужно взять:

паспорт;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

свидетельство регистрации транспортного средства.

По возвращении из-за границы свидетельство о регистрации транспортного средства на имя водителя нужно вернуть в сервисный центр МВД в течение 10 дней.

Доверенность на право управлять чужим автомобилем за границей будет действительна при нескольких условиях:

документ нужно перевести на язык страны, в которой будете находиться;

легализовать документ в установленном порядке (выполнить процедуры, необходимые для признания документа, выданного в другой стране – апостиль или консульская легализация).

Напомним, в Раде готовится еще один штраф для водителей авто.

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