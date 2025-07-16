Взяли пассажира — заплатите штраф до 32 тысяч гривен: водителей предупредили о рейдах

Рейды на дорогах

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На дорогах Украины продолжаются рейдовые проверки. За то, что водитель без разрешения взял пассажира, грозит штраф в размере 17-32 тысяч гривен.

Об этом сообщает Укртрансбезопасность.

Что известно о штрафах

Как отмечается в сообщении, во время проведения рейдовой проверки инспекторы в Кировоградской области остановили транспортное средство марки ВАЗ, которое в соответствии с предоставленными пояснениями пассажира, предоставляло услуги перевозки пассажиров легковым автомобилем по заказу.

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«В ходе проверки документов, на основании которых осуществляется перевозка пассажиров, было установлено, что владелец ТС не является субъектом хозяйственной деятельности и не имеет лицензии на осуществление такой деятельности», — пояснили в Укртрансбезопасности.

Из-за выявленного нарушения на владельца транспортного средства был составлен соответствующий протокол по ч. 1, ст. 164 КУоАП. Сумма штрафа будет определяться судом, он может составлять от 17 000 до 34 000 грн.

«Укртрансбезопасность призывает перевозчиков не предпринимать попытки нарушения законодательства, а добродетельно вести свою хозяйственную деятельность», — призвали украинцев в ведомстве.

Напоминают, что есть законопроект № 11025, регулирующий вопрос привлечения к ответственности автомобильных перевозчиков, осуществляющих перевозку пассажиров автобусами без соответствующих разрешительных документов.

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Напомним, за установку дефлектора окна можно получить штраф. Такой тюнинг на самом деле потенциально опасен.

В Национальной полиции отмечают, что дефлекторы классифицируются как дополнительные внешние элементы конструкции авто, а следовательно, подпадают под отдельные технические требования.

Водителей предупредили: если во время проверки будет обнаружено несоответствие конструкции транспортного средства требованиям безопасности (в частности, через установленные дефлекторы) водитель может быть оштрафован.