WOG приглашает на "Дивокаву": кофе с особенным смыслом

Сеть АЗК WOG в третий раз выпускает серию зимних стаканчиков, авторами дизайна которых выступают маленькие украинцы.

Что бы вы сказали в детстве, если бы ваши рисунки могли увидеть миллионы людей по всей стране? Сегодня сеть АЗК WOG предоставляет детям такую возможность! Начиная с 19 декабря – Дня Св. Николая – на АЗК сети можно приобрести напитки в праздничных стаканчиках с произведениями маленьких украинцев.

В этом году в праздничную серию вошли три стаканчика. Все с уникальным дизайном, в основе которых – рисунки детей, победивших в ежегодном конкурсе от WOG "Твори різдвяну дивокаву". Это белый мишка с санками, наполненными подарками – рисунок 10-летнего Ивана из села Красник Ивано-Франковской области; новогодний ежик от 7-летней Машеньки из Козятина, что на Винниччине; и зимний пингвин с фирменным стаканчиком WOG CAFE, который везет елку и подарки, от 11-летней Алины из города Горишние Плавни Полтавской области.

"Развитие ребенка, его личности и роли в обществе – это лучшая основа будущего и одна из ключевых точек фокуса, которые WOG считает своей ДНК. Мы призываем маленьких украинцев придумывать, креативить, генерировать идеи и не бояться показать их Украине. Дети присылают фантастические рисунки. Каждая работа, представленная на конкурс, уникальна, отражает неповторимый внутренний мир ребенка и достойна своего продолжения. Потому WOG продолжает развивать этот проект. Кроме этого, нам очень важно, что этот проект помогает наполнить любимый напиток, а иногда и уже ставшую ритуалом для миллионов украинцев традицию, новыми смыслами", - подчеркнул Геннадий Карлинский, директор по маркетингу WOG.

Детские произведения будут украшать стаканчики WOG CAFE в течение всей зимы, даря клиентам чувство уюта и сказки. А их авторы получили дополнительный приз – семейный уикенд в живописном отеле Rixos Prykarpattya.

"Уже сегодня каждый желающий может согреться детским теплом, взяв напиток в праздничном стаканчике. Убеждены, что любимые напитки в стаканчиках с рисунками, созданными со светлыми эмоциями и чистыми мыслями, будут дарить больше радости и тепла каждому нашему клиенту", - отметил Геннадий Карлинский.

Говорят, в этих стаканчиках "найкавовіша" еще вкуснее. Мы не проверяли, но убеждены, что стоит поверить

Напомним, "Твори різдвяну дивокаву" проводится в третий раз. Малыши охотно присылают свои произведения на конкурс – в этом году в соревнованиях приняли участие почти 700 детей со всех уголков Украины. Победителей выбирали во время открытого онлайн голосования на странице проекта dyvokava.wog.ua. За конкурсные работы голоса отдали рекордное количество любителей детского творчества – в общей сложности рисунки получили более 160 тысяч лайковю.

Справка

Сеть автозаправочных комплексов WOG насчитывает около 500 объектов во всех областях Украины. WOG является крупнейшей украинской монобрендовой сетью АЗС на отечественном рынке нефтепродуктов. Все нефтепродукты в сети WOG – исключительно импортного производства, и соответствуют стандарту Евро-5. Поставки осуществляются из самых современных нефтеперерабатывающих заводов Румынии, Израиля, Греции, Литвы, Польши, Беларуси и других стран. Компания активно развивает сопутствующие сервисы и услуги, в частности, сеть WOG CAFE и WOG MARKET. Собственники сети WOG – Степан Ивахив, Сергей Лагур, София Еремеева и Роман Еремеев.