Юристы рассказали, какие "евробляхи" нельзя штрафовать

Сумма денежного наказания достаточно велика.

Владельцам автомобилей на европейской регистрации рассказали, какие машины нельзя штрафовать после ввоза их в Украину.

Об этом сообщает Дорожный адвокат.

Как известно, до 22 августа 2019 года статьи 470 и 481 Таможенного кодекса предусматривали ответственность за превышение срока ввоза на территорию Украины авто с регистрацией других стран в размере до 8 500 грн и 17 000 грн соответственно.

Впоследствии, штрафы по указанным нарушениях выросли до 170 000 грн. Новые санкции начали действовать от 22.08.2019. Фактически новые штрафы в размере 170 000 грн или конфискация автомобилей начали действовать не ранее, чем после 22.08.2019.

Согласно решению Конституционного Суда Украины №1-рп/99 от 09.02.1999 к событию, факту применяется тот закон или иной нормативно-правовой акт, во время действия которого они наступили или имели место. По словам юристов, относительно фактов ввоза и невывоз своевременно до 22.08.2019 автомобилей отсутствуют законные основания для применения штрафов в размере 170 000 грн.

"Усиление ответственности за указанные административном правонарушении нарушит требования ст.58 Конституции Украины. Поэтому применение в таких случаях штрафов в размере до 170 000 грн в действующей редакции недопустимо", — говорится в сообщении.

Максимальная сумма штрафа для таких "евроблях" составит 17 000 грн.

Как известно, с 15 мая в Украине вступил в силу закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно взимания налогов и сборов, других обязательных платежей, объектом налогообложения которых транспортные средства" № 1402-IX. Закон еще 12 мая был подписан президентом Зеленским вместе с другим — "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного упрощения таможенного оформления транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины" № 1403-IX.

Согласно документам, подержанные автомобили с европейской регистрацией старше пяти лет, которые были ввезены на территорию Украины до конца 2020 года, облагаются налогом по льготной ставке налога на добавленную стоимость и акцизного налога.

Так, на льготное таможенное оформление дается 180 дней с момента вступления в силу законов. Участники АТО/ООС смогут воспользоваться льготным растаможкой в течение 270 дней.

Ранее рассказывалось о том, что в Верховной Раде зарегистрировали еще один законопроект относительно "евроблях".

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