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Юристы рассказали, какие "евробляхи" нельзя штрафовать

Юристы рассказали, какие "евробляхи" нельзя штрафовать

УНИАН

Сумма денежного наказания достаточно велика.

Владельцам автомобилей на европейской регистрации рассказали, какие машины нельзя штрафовать после ввоза их в Украину.

Об этом сообщает Дорожный адвокат.

Как известно, до 22 августа 2019 года статьи 470 и 481 Таможенного кодекса предусматривали ответственность за превышение срока ввоза на территорию Украины авто с регистрацией других стран в размере до 8 500 грн и 17 000 грн соответственно.

Впоследствии, штрафы по указанным нарушениях выросли до 170 000 грн. Новые санкции начали действовать от 22.08.2019. Фактически новые штрафы в размере 170 000 грн или конфискация автомобилей начали действовать не ранее, чем после 22.08.2019.

Согласно решению Конституционного Суда Украины №1-рп/99 от 09.02.1999 к событию, факту применяется тот закон или иной нормативно-правовой акт, во время действия которого они наступили или имели место. По словам юристов, относительно фактов ввоза и невывоз своевременно до 22.08.2019 автомобилей отсутствуют законные основания для применения штрафов в размере 170 000 грн.

"Усиление ответственности за указанные административном правонарушении нарушит требования ст.58 Конституции Украины. Поэтому применение в таких случаях штрафов в размере до 170 000 грн в действующей редакции недопустимо", — говорится в сообщении.

Максимальная сумма штрафа для таких "евроблях" составит 17 000 грн.

Как известно, с 15 мая в Украине вступил в силу закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно взимания налогов и сборов, других обязательных платежей, объектом налогообложения которых транспортные средства" № 1402-IX. Закон еще 12 мая был подписан президентом Зеленским вместе с другим — "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного упрощения таможенного оформления транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины" № 1403-IX.

Согласно документам, подержанные автомобили с европейской регистрацией старше пяти лет, которые были ввезены на территорию Украины до конца 2020 года, облагаются налогом по льготной ставке налога на добавленную стоимость и акцизного налога.

Так, на льготное таможенное оформление дается 180 дней с момента вступления в силу законов. Участники АТО/ООС смогут воспользоваться льготным растаможкой в течение 270 дней.

Ранее рассказывалось о том, что в Верховной Раде зарегистрировали еще один законопроект относительно "евроблях".