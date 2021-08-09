Закарпатская таможня изъяла у иностранца "евробляху" за 2,2 млн гривен

Теперь ему грозит серьезный денежный штраф.

Закарпатские таможенники пресекли попытку ввоза на таможенную территорию Украины автомобиля Volkswagen Touareg стоимостью более 2,2 млн гривен.

Об этом говорится на официальной Facebook-странице ведомства.

Как известно, иностранцы могут ввозить автомобили на временный ввоз сроком до года. Так хотел сделать гражданин Венгрии, который перевозил через пропускной пункт "Дьяково" эту элитную машину, которая имела польский регистрационный номер.

Впрочем, для временного ввоза нужно было подготовить необходимые документы. А вот с ними возникли проблемы. Таможенники заподозрили нереальность доверенности, которую предъявил иностранец при пересечении границе. Чтобы проверить ее, они связались с нотариусом, который якобы выдал документ. А тот на запрос ответил, что такой доверенности не выдавал. Она оказалась подделкой.

Как следствие, в соответствии с законодательством, таможенники не пропустили иностранца на Volkswagen Touareg и задержали его на штрафплощадку. Относительно венгра составили протокол о нарушении таможенных правил по ч.1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины. Эта статья ТКУ предусматривает наложение штрафа в размере 100% стоимости незаконно ввозимых товаров с их конфискацией. Внедорожник изъяли до решения суда.

Ранее рассказывалось о том, что киевские таможенники задержали "евробляху" за 600 тысяч евро.

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