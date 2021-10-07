Занизил стоимость на 45%: таможенники задержали премиальную "евробляху" за более 2,3 млн гривен

Занизил стоимость на 45%: таможенники задержали премиальную "евробляху" за более 2,3 млн гривен

Автомобиль теперь могут конфисковать.

Львовские таможенники обнаружили нарушения в оформлении автомобиля Mercedes-Benz S350 2020 выпуска.

Об этом говорится на официальной Facebook-странице ведомства.

Отмечается, что эта машина была ввезена через пункт пропуска "Шегини — Медика" со стороны Польши.

"Как основание для пропуска на таможенную территорию Украины, а также таможенного оформления, владелец авто подал счет-фактуру, в котором заявлена цена составляла 44 200 евро, или 1 млн 457 тыс грн. Анализ цен на аналогичные транспортные средства показал, что цена занижена примерно на 45%.

Соответственно, таможенники направили запрос в компетентные органы Германии. Поэтому, в ответе было указано, что стоимость автомобиля — 71 590 евро, или, по курсу Нацбанка, 2 млн 361 тыс. грн. ", — говорится в сообщении.

По мнению таможенников, гражданин Украины совершил противозаконные действия. По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил. Ответственность за указанное правонарушение предусматривает штраф в размере стоимости авто и его конфискации.

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