Заправиться автогазом в Украине становится все дороже: как АЗС изменили его цену

Заправиться автогазом в Украине становится все дороже: как АЗС изменили его цену

Голубое топливо продолжает бить рекорды.

Украинские сети АЗС в течение недели, с 1 по 8 октября, скорректировали стоимость автогаза.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", передает Enkorr. Отмечается, что средняя цена на сжиженный газ в сетях АЗС повысилась на 29 коп./л, до 18,11 грн/л.

На АЗС OKKО и WOG стоимость автогаза выросла в среднем на 50 коп./л, до 18,99 грн/л и 18,98 грн/л. Автогаз на станциях SOCAR подорожал на 25 коп./л, до 18,73 грн/л.

СУГ на станциях операторов "БРСМ-Нафта" и Motto подорожал в среднем на 31 и 46 коп./л, до 18,21 к грн/л и 18,44 грн/л соответственно. В сети UPG за неделю цена выросла на 50 коп./л — до 18,29 грн/л.

KLO и "Авантаж 7" подняли цены на 20 коп./л и 50 коп./л, до 18,39 грн/л и 17,55 грн/л соответственно. Такие сети как "Параллель", Glusco, BVS, SunOil, Marshal, "Автотранс" и другие подняли цены на 10-50 коп./л.

enkorr.ua

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