Заправиться автогазом в Украине становится все дороже: какая сейчас его цена

Голубое топливо продолжает устанавливать новые рекорды.

Украинские сети АЗС в четверг, 22 июля, скорректировали стоимость автогаза.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", передает Enkorr.

Цены на голубое топливо продолжили расти, а вместе с ними и обновился рекордный показатель за всю историю наблюдения стоимости продукта в Украине. Так, средняя стоимость автогаза повысилась на 10 коп./литр и теперь составляет 16,53 грн/литр.

Также читайте Украинским АЗС установили новую предельную стоимость топлива: какой должна быть максимальная цена бензина и дизеля

В частности, консолидированная сеть АЗС "Приват", обладающая самым большим количеством газовых модулей, повысила цены в среднем на 13-14 коп./л, до 15,91-15,93 грн/л. На станциях сети AMIC ресурс подорожал на 10 коп./л, до 16,34 грн/л.

СУГ на станциях операторов "БРСМ-Нафта" и Motto подорожал в среднем на 3 и 25 коп./л, до 16,44 и 16,30 грн/л. SUNOIL и Prime подняли цены на 81 и 85 коп./л, до 16,35 и 16,00 грн/л.

Такие сети как Shell, "Автотранс", BVS и "Овис" подняли цены на 10-20 коп./л.

enkorr.ua

Ранее исследователи пришли к мнению, что отказ от топлива случится раньше, чем ожидалось.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку