Заправиться автогазом в Украине становится все дороже: какая сейчас его цена

Заправиться автогазом в Украине становится все дороже: какая сейчас его цена

Голубое топливо продолжает бить рекорды.

Украинские сети АЗС в понедельник, 2 августа, изменили стоимость автогаза.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", передает Enkorr. Так, средняя цена на голубое топливо поднялась на 2 коп./литр и достигла рекордных 16,88 грн/литр.

В частности, в сети SOCAR продукт подорожал на 30 коп./л, до 17,78 грн/л. На АЗС KLO и "Рур групп" стоимость ресурса выросла в среднем на 20 коп./л, до 17,19 грн/л и 17,09 грн/л соответственно.

"Фактор", Marshal, "Авантаж 7" и "Катрал" подняли цены на 10 коп./л. Такие сети как "БРСМ-Нафта", SUNOIL, Motto, "Овис", Luxwen и Mango повысили цены в пределах 5-20 коп./л.

enkorr.ua

Добавим, что всего с начала июля розничные цены на автогаз выросли на 1,52 грн/л, или 10%, тогда как оптовые партии на ГНС подорожали до 28 380 грн/т. По мнению одного из экспертов Консалтинговой группы "А-95", потенциал для роста розничных цен на автогаз в нынешних условиях составляет еще 1 грн/л.

Ранее рассказывалось о том, что украинские АЗС изменили цены на бензин и дизельное топливо.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку