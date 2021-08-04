Заправиться автогазом в Украине становится все дороже: какая сейчас его цена

Голубое топливо продолжает бить рекорды.

Украинские сети АЗС в среду, 4 августа, изменили стоимость автогаза.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", передает Enkorr.

Также читайте Самые популярные АЗС Украины изменили стоимость бензина и дизельного топлива

В частности, стоимость сжиженного газа в самой консолидированной сети группы "Приват" в среднем выросла на 29 коп./л, до 16,58-16,59 грн/л. Продукт на станциях ОККО подорожал на 20 коп./л, до 17,69 грн/л.

Shell, "Автотранс", BVS, Chipo, Glusco, "Рур групп", Marshal и Mango подняли цены на 5-40 коп./л. СУГ на станциях операторов "БРСМ-Нафта" и Motto подорожал в среднем на 8 и 3 коп./л, до 17,08 к грн/л и 16,96 грн/л соответственно.

enkorr.ua

Добавим, что средняя цена ресурса в размере 17,02 грн/л является рекордной для Украины за всю историю наблюдения. Всего с начала июля цены выросли на 1,68 грн/л, или 11%, тогда как оптовые партии подорожали на 5 050 грн/т (27%), до 28 680 грн/т. По мнению одного из экспертов Консалтинговой группы "А-95", потенциал для роста розничных цен на автогаз в нынешних условиях составляет еще 1 грн/л.

Ранее рассказывалось о том, что украинским АЗС установили новую предельную стоимость топлива.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку