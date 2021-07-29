Заправиться автогазом в Украине становится все дороже: какие сейчас цены на АЗС

Голубое топливо продолжает бить рекорды.

Украинские сети АЗС в четверг, 29 июля, скорректировали стоимость автогаза.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", передает Enkorr.

Отмечается, что средняя цена голубого топлива в сетях станций повысилась на 1 коп./л, до 16,80 грн/л, в то время цену повысили преимущественно операторы эконом-сегмента. Таким образом, автогаз продолжает бить рекорды по своей стоимости для Украины за всю историю наблюдения.

В частности, на АЗС Marshal и ZOG стоимость ресурса выросла в среднем на 20 и 10 коп./л, до 16,10 грн/л. Продукт на станциях "Рур групп" подорожал на 10 коп./л, до 16,89 грн/л.

Такие сети как Chipo, "БРСМ-Нафта", Овис, Motto и Mango повысили цены в пределах 2-10 коп./л.

enkorr.ua

Добавим, всего с начала июля розничные цены на автогаз выросли на 1,42 грн/л, или 9,5%, тогда как оптовые партии подорожали на 4 520 грн/т, до 28 150 грн/т.

Ранее водителям рассказали, что будет с ценами на автогаз в ближайшее время.

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