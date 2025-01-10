Запрет на использование определенных букв в номерных знаках: что известно о правилах

Номерные знаки автомобилей - это не только средство регистрации, но и важный элемент, отражающий культурные и политические реалии каждой страны. Правила их состава, включая буквы и цифры, могут существенно отличаться в зависимости от места. В Украине действуют ограничения на использование букв Z и V.

Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД.

В апреле 2023 года было принято постановление, которое запрещает использование букв Z и V в индивидуальном номерном знаке, который имеет намек на символику военного российского вторжения на территорию Украины. Эти буквы нельзя использовать ни отдельно, ни в составе слов кириллицей, заменяя З, С, В, Ф. Целью этого ограничения является избежание использования символики, связанной с агрессией и политическими идеологиями, имеющими негативные ассоциации.

Подобные ограничения есть и в других странах, например, во Франции номерные знаки имеют четкую структуру: четыре буквы, три цифры и дефисы между ними (например, AB-123-CD). Однако есть ограничения на использование букв, в частности, запрещено употреблять I, O и U. Как сообщает издание Lʼautomobiliste, это связано с тем, что эти буквы могут быть похожими на цифры: I - на единицу, O - на ноль, а U - на V. Кроме того, запрещено использовать комбинацию букв SS, поскольку она ассоциируется с нацистской организацией Schutzstaffel. По французскому Уголовному кодексу, использование символов, напоминающих преступные организации, карается уголовным наказанием.

Напомним, страхование авто существенно подорожает с 1 января.

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