Зарядка электромобилей: сколько времени и денег нужно для заправки "зеленой" машины в Украине

Зарядка электромобилей: сколько времени и денег нужно для заправки "зеленой" машины в Украине

За три года количество машин на электротяге выросло в четыре раза.

В Украине с каждым годом увеличивается количество электромобилей.

По информации UBR, за три года количество таких машин выросло в четыре раза. Также увеличился и спрос на оборудование для заправки. На сегодняшний день в стране работают около 4-4,5 тысячи зарядных станций, большинство из которых — переменного тока.

Так, для зарядки на станциях поставщика можно использовать скоростные порты и порты переменного тока. В первом варианте с баланса снимается 1 кВт/ч (9 грн), а через порты переменного тока — 0,5 кВт⋅/ч (4,5 грн).

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А сколько же времени и денег нужно в Украине для заправки такого типа авто. Для исследования был взят электромобиль Hyundai Ioniq.

Отмечается, что зарядить Hyundai Ioniq с батареей на 28 кВт/ч на скоростном порта постоянного тока нужно потратить 252 грн, а на порту переменного тока — 126 грн.

Также клиенты могут приобрести станции E-mobility для установки дома. За электричество придется платить по тарифу для населения — 1,68 грн/кВт/ч. Если установлен двухзонный счетчик, цена использованного в ночные часы ресурса будет в два раза меньше.

Что касается времени зарядки, то оно зависит от мощности оборудования и модели авто. На скоростной станции с мощностью 50 кВт пополнить заряд до 80%, а запас хода — на 100-125 км, можно за 30-40 минут. На станциях на 22 кВт (через порт переменного тока) придется подождать 3-4 часа. Мощность оборудования для дома и офиса находится в пределах от 7 до 22 кВт.

Ранее эксперт рассказал, сколько времени нужно Украине для полного перехода на электромобили.

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