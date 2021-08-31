ЗАЗ может выпустить бюджетный автомобиль: что известно

Эта модель уже сходит с конвейера, однако она может стать еще дешевле.

Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ) может выпустить достаточно доступный автомобиль.

Речь идет о седане LADA Granta, который собирается на ЗАЗ из российских машинокомплектов, передает Ampercar.

Отмечается, что ЗАЗ может выпустить эту модель в комплектации Classic Light, которая не имеет кондиционера и магнитолы. Как известно, супербюджетные версии есть уже у таких моделей, как LADA Vesta и у XRAY. Это означает, что такая же версия появится и у Granta.

Говорят, что Granta Classic Light не будет также иметь систем ABS и EBD. Возможно, не будет также электрической регулировки зеркал и функции обогрева. То есть в такой версии будет минимум функций. Также Granta может лишиться противотуманных фар и некоторых других элементов более дорогих комплектаций.

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Такие изменения позволят еще больше снизить стоимость машины. Таким образом ее цена составит около 180 тысяч гривен.

В Украине сейчас LADA Granta в базовой комплектации стоит от 225 680 гривен. Такая версия имеет 1,6-литровый бензиновый двигатель мощностью 97 л.с., сочетается вместе с 5-скоростной механической трансмиссией.

Ранее на ЗАЗ рассказали, когда могут восстановить полномасштабное производство легковых авто.

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