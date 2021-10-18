ЗАЗ может запустить в производство "упрощенную" версию российского автомобиля

Эта модель является самой доступной новой машиной на украинском рынке.

Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ) может наладить выпуск "упрощенной" версии российского автомобиля — LADA Granta.

По информации AmperCar, это будет ультрабюджетная версия, в которой не будет почти никаких современных опций. Аналогичные варианты ранее были созданы для моделей Vesta и Xray.

Отмечается, что новую базовую комплектацию назовут Classic Light, и от обычной версии Classic сборник будет отличаться отсутствием кондиционера, динамиков аудиосистемы, соответствующей проводки и антенны. Эти доработки позволят снизить стоимость машин и поднять их рыночную привлекательность на рынке Украины.

Добавим, что LADA Granta — самый доступный новый автомобиль на украинском рынке. Цены на автомобиль в комплектации Standart с 1,6-литровым бензиновым двигателем на 87 л.с. и 5-скоростной МКПП начинаются от 240 018 грн.

Самая дорогая версия LADA Granta в кузове лифтбек и комплектации Luxe имеет в своем оснащении 1,6-литровый бензомотор мощность 98 лошадиных сил и 4-скоростную автоматическую трансмиссию стоит 308 280 грн. Среди ближайших ее конкурентов — узбекский седан Chevrolet Cobalt и компактный китайский кроссовер Chery Tiggo 2.

Добавим, что на украинском сайте LADA выполнение Classic Light пока не появилось.

Ранее ТСН.Авто рассказывал о том, что ЗАЗ в ближайшее время может начать выпуск новых версий KIA Rio.

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