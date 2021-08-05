ЗАЗ намерен существенно увеличить объем автопроизводства: что собираются выпускать

Почти год назад там начали сходить с конвейеров легковые авто.

Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ) намерен существенно увеличить объем производства транспорта.

Об этом говорится на официальном сайте ЗОГА.

Так, по словам руководства завода, мощность предприятия используется лишь на 15 процентах. Однако даже при таких условиях за восемь месяцев этого года произведено более двух тысяч легковых автомобилей, а в планах — приблизиться к десяти тысячам и ежегодно увеличивать производство вдвое.

Кроме того, предприятие собирается реализовать и уникальные проекты. Один из них — это производство мобильных офисов на базе грузовиков. Такие машины можно применять в качестве передвижного почтового отделения, центра административных услуг или пункта медицинской помощи.

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Отдельно на предприятии запустили производство автобусов. Завод производит автобусы пригородного сообщения, городской и школьный транспорт. С начала года уже изготовили 60 автобусов. Часть из них прошла соответствующую сертификацию и пошла на экспорт в Европейский Союз. В планах еще создать уникальный городской автобус на базе Mercedes для внутреннего рынка и расширять экспорт в страны Балканского полуострова.

Ранее рассказывалось о том, что площадка ЗАЗ заполняется российскими моделями авто.

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