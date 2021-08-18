ЗАЗ показал, как происходит производство Renault и Kia

Руководитель завода также ответил на критику за производство LADA.

В 2020 году на Запорожском автомобильном заводе начали производить автомобили Renault и Kia. Это стало возможным благодаря подписанию соответствующего соглашения с Groupe Renault.

На ЗАЗ собирают авто из машинокомплектов, которые поставляют туда другие предприятия группы Renault. Фотографии с производства опубликовали на сайте "Первый Запорожский".

Первый Запорожский

Сейчас с завода выезжают легковые автомобили LADA Vesta, LADA Largus, LADA Granta, LADA 4×4, LADA Niva, LADA X-ray, Renault Arkana, Kia Rio и автобусы ZAZ А08, ZAZ А09 и ZAZ А10.

О том, почему предприятие производит автомобили российской марки, рассказал руководитель завода Николай Евдокименко.

"Нас иногда упрекают, что мы сотрудничаем с российским агрессором. Но у нас абсолютно договорные отношения с Groupe Renault (с 2017 года LADA является брендом французского производителя - прим.). И продажа в Украине осуществляется через сеть Renault Украина. Наши автомобили — это стопроцентный Renault", — сказал Евдокименко.

Первый Запорожский

За 8 месяцев 2021 года ЗАЗ выпустил около 2 тысяч автомобилей. Всего за весь год там планируют собрать 6,6 тысяч легковых машин.

Сегодня предприятие работает только на 20% производственных мощностей. Если бы этот показатель составлял сто процентов, на заводе выпускали бы по 7 авто в час. Например, в 2008 году на своем пике ЗАЗ выпустил 280 000 легковых автомобилей.

Первый Запорожский

Ранее сообщалось, что стали известны первые подробности по производству уникального городского автобуса ЗАЗ на базе Mercedes.

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