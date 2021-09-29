ЗАЗ в ближайшее время может начать выпуск новых версий KIA Rio

ЗАЗ в ближайшее время может начать выпуск новых версий KIA Rio

Модель будет иметь новую эмблему.

Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ) в ближайшее время может начать выпуск обновленных версий KIA Rio Sedan и KIA Rio X 2022 модельного года.

Об этом сообщает Autoportal.

Отмечается, что рестайлинговый вариант этих моделей отличается новой эмблемой KIA. Теперь у нее большие буквы со слитыми написанием и нет овала.

Кроме того, появилась новая, топовая комплектация Luxe AV. В ней, среди прочего, увеличенный до 8 дюймов экран мультимедиа, камера заднего вида с динамическими линиями разметки, разный комплекс полезных сервисов. Выполнение доступно для обеих машин с 1,6-литровым 123-сильным двигателем, который может работать в паре с 6-ступенчатой "механикой" и 6-скоростной АКПП.

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Наконец, в дополнение к шести цветам (темно-серый белый, красный, оранжевый, синий и темно-коричневый) добавился еще один оттенок — бежевый металлик.

Отметим, что цены на дореформенный седан Rio сбора ЗАЗ стартуют от 427 900 грн, а кросс-хэтчбека Rio X — от 451 600 грн. В базе обе модели оснащаются 1,4-литровым мотором и "механикой".

Ранее рассказывалось о том, что ЗАЗ намерен существенно увеличить объем автопроизводства.

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