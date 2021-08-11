Зеленский подписал законы для развития электрического транспорта: что они означают

Зеленский подписал законы для развития электрического транспорта: что они означают

Документы также распространяются на некоторые авто с ДВС.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал два закона, которые должны стимулировать развитие экологического транспорта в стране.

Об этом сообщили на сайте главы государства.

Это, в частности, Закон "О внесении изменений в раздел ХХ "Переходные положения" Налогового кодекса Украины относительно стимулирования развития отрасли экологического транспорта в Украине" № 1660-IХ и Закон "О внесении изменения в пункт 4 раздела ХХ "Заключительные и переходные положения" Таможенного кодекса Украины относительно стимулирования развития отрасли экологического транспорта в Украине" № 1661-IX, которые Верховная Рада приняла 15 июля 2021 года.

Документы имеют цель повысить доступность и развить производство электрических транспортных средств, трамвайных вагонов и вагонов метро и авто с двигателями внутреннего сгорания с искровым зажиганием, работающих исключительно на сжатом или сжиженном метане или биогазе.

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К 1 января 2026 года освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость транспортные средства, оснащенные электродвигателями, которые ввозят и поставляют в Украину, и новые машины с ДВС, работающие исключительно на сжатом или сжиженном метане или биогазе.

Также к 1 января 2031 года освобождается от обложения НДС и ввозной пошлиной импорт ряда товаров, которую используют предприятия, создающие или модернизирующие свои производственные мощности для выпуска упомянутых транспортных средств.

Кроме того, к 31 декабря 2035 года освобождается от налогообложения прибыль предприятий, производящих указанные транспортные средства, а также электродвигатели, литий-ионные (литий-полимерные) аккумуляторы и зарядные устройства к ним. Однако высвободившиеся средства они должны направить на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в области электрического транспорта, создание или переоснащение материально-технической базы, увеличение объема производства, или введения новейших технологий.

"Принятие этих законов поможет защитить окружающую среду, ведь будет способствовать снижению уровня загрязнения воздуха, будет стимулировать увеличение инвестиций в автомобилестроительную, электротехническую отрасли экономики Украины и создание новых рабочих мест", — сообщили на сайте президента.

Законы вступят в силу с 1 января 2022 года.

Ранее сообщалось, что в прошлом месяце украинцы приобрели 771 электрический автомобиль.

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