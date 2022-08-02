Звездные украинские теннисисты приобрели внедорожник для морпехов ВСУ

Украинские теннисистки Леся Цуренко, Марта Костюк и бывший теннисист Александр Долгополов купили и передали одесским морпехам внедорожник — Jeep Grand Cherokee.

Теннисисты передали этот автомобиль 35-й отдельной бригаде морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского. Внедорожник уже задействован в военных действиях.

О наличии Jeep Grand Cherokee сообщили на своей странице в Facebook сами морпехи.

"Данный внедорожник уже задействован в работе. Военнослужащие на нем выполняют боевые задания в борьбе против российских оккупантов.

Командование и личный состав отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского искренне благодарит наших спортсменов за активную гражданскую позицию и поддержку Вооруженных Сил Украины во время войны. Подобные поступки вдохновляют и дают новый толчок в борьбе против армии России. Слава Украине!", — говорится в сообщении.

Отметим, что после начала военного вторжения Российской Федерации в Украину Долгополов вступил в ряды территориальной обороны. Также экс-теннисист активно занимается гуманитарной помощью.

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