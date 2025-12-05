Управление авто в сложных условиях: когда нельзя тормозить и как действовать в тумане

Управление в сложных погодных условиях требует знания нескольких важных правил безопасности / © УНИАН

Нестабильные погодные условия в холодное время года способны превратить даже короткую поездку в настоящий кошмар. Дождь, туман и гололед требуют от водителя не просто внимательности, а полного изменения стиля вождения. Умение адаптироваться к капризам погоды – это ключ к безопасности на дороге.

Об этом пишет польское издание Auto Świat.

Дождь и ловушка аквапланирования

Мокрая дорога — это не только удлиненный тормозной путь. Наибольшую опасность представляет аквапланирование – явление, когда шина теряет контакт с асфальтом из-за слоя воды, и машина фактически «плывет».

Как действовать:

Избегайте резких движений рулем.

Увеличьте дистанцию до автомобиля впереди.

Сигнализируйте о своих маневрах заранее.

Следите за чистотой оконных стекол — запотевшее стекло ухудшает реакцию.

Лед: плавность - залог выживания

Гололедица часто бывает незаметна, особенно на мостах, виадуках и в затененных местах. Это так называемый «черный лед», когда асфальт покрывается тонким и прозрачным, как стекло, слоем льда.

В таких погодно-дорожных условиях эксперты советуют трогаться с места очень плавно. Если вы почувствовали потерю сцепления колес с дорожным покрытием, главное правило – не давить резко на тормоза. Лучше убрать ногу с газа и плавно скорректировать курс рулем. Таким образом вы дадите колесам шанс снова «сцепиться» с дорогой и избежать заноса.

Туман и свет

В условиях ограниченной видимости скорость является основным залогом сохранности на дороге. Она должна быть такой, чтобы вы успели остановиться в пределах пространства, которое видите перед капотом.

Важный нюанс относительно света:

Используйте ближний свет и передние противотуманные фары.

Задние противотуманные фонари включайте только тогда, когда видимость падает ниже 50 метров. Иначе вы будете ослеплять водителей сзади.

Тормоз: забудьте про педаль в повороте

На скользкой дороге торможение должно быть преждевременным. Эксперты отмечают: если вам нужно сбросить скорость перед поворотом, делайте это, пока колеса стоят прямо. Тормозить уже в самом повороте на скользком покрытии – крайне опасно.

Также специалисты советуют активнее применять торможение двигателем. Для этого водителю следует плавно переходить на более низкие передачи и убирать ногу с педали газа. Такой метод позволяет замедлить автомобиль без риска заблокировать часто встречающиеся колеса во время резкого использования обычной тормозной системы на скользкой поверхности.

Когда лучше остаться дома

Есть ситуации, когда риск превосходит всякое мастерство. Специалисты советуют отказаться от поездки, если:

на дороге «стекло» (сплошной гололед).

видимость в тумане близка к нулю.

сильный ветер сносит авто с полосы или чревато падением деревьев.

В таких случаях безопасность важнее любых планов.

Напомним, дождь и плохая видимость могут снизить эффективность систем помощи водителю. Эксперты советуют, как правильно пользоваться автопомощниками, как системы автоматического экстренного торможения и удержания в полосе движения.