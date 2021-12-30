В 2022 году Dacia начнет выпускать новый флагманский кроссовер: названа стоимость

Не исключено его появление и в Украине.

Как известно, в начале 2021 года компании Dacia и Renault представили концепт совершенно нового крупного кроссовера — Bigster.

По информации AutoExpress, стала известна "техническая" начинка и стоимость этой флагманской модели.

Отмечается, что выпуск кроссовера Dacia Bigster начнется в 2022 году. Ожидается, что основными конкурентами новинки в Европе станут KIA Sportage, Skoda Karoq и даже Volkswagen Tiguan. Модель разрабатывают на платформе CMF-B, поэтому по габаритам автомобиль будет примерно таким же, как Land Rover Discovery Sport и Volkswagen Tiguan.

В компании Bigster возлагают большие надежды. В Dacia уверены, что новинка сможет продемонстрировать будущее направление развития бренда. Полноразмерный кроссовер – это одна из трех новых моделей, которые Dacia выведет на рынок к 2025 году. Все новые Dacia, включая будущий Bigster, будут базироваться на платформе CMF-B. Шасси станет универсальным решением для Dacia.

press.dacia.co.uk

Моторная линейка новинки возможно начнется с 1,0-литрового 90-сильного двигателя. Также на кроссовере стоит ожидать появления 1,3-литрового четырехцилиндрового бензинового турбомотора TCe 130. В Dacia также намекнули, что Bigster будет доступен с биотопливным двигателем, работающим на бензине и сжиженном газе. Роль гибридной силовой установки возьмет на себя 1,6-литровый бензиновый мотор и электромотор суммарной отдачей 138 л.с., которая знакома европейским автомобилистам Clio E-Tech.

Несмотря на увеличение размеров и модную гибридную технологию, Dacia дали понять, что цены на новый кроссовер начинаются от 22-23 тысяч евро. Будет ли доступна новинка на украинском рынке, пока неизвестно. Если и будет, то кроссовер следует ждать с логотипом Renault.

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