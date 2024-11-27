Зеленый свет светофора отменят в следующем году: что известно о нововведениях

Также появятся велосипедные с пиктограммами и комбинированные велопешеходные светофоры.
С 1 мая 2025 года в Украине начнется обновление светофоров согласно новым стандартам.
Об этом говорится в новой редакции ДСТУ 4092:2024.
В частности, зеленый сигнал светофора будет заменен изумрудным цветом. Это решение принято на основе исследований, показавших, что такой оттенок лучше воспринимается водителями.
Кроме того, светофоры получат новые шевронные стрелки, которые будут лучше видны всем участникам дорожного движения. Также появятся новые типы светофоров: велосипедные с пиктограммами и комбинированные велопешеходные. Пешеходные, транспортные и велосипедные светофоры будут снабжены обратным отсчетом.
Согласно новым стандартам на некоторых светофорах появятся кнопки для вызова сигнала, а также устройства звукового оповещения, которые обеспечат дополнительные удобства для пешеходов и людей с ограниченными возможностями.
Напомним, в Раде рассматривают более жесткие штрафы для водителей.
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