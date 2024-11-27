Зеленый свет светофора отменят в следующем году: что известно о нововведениях

Также появятся велосипедные с пиктограммами и комбинированные велопешеходные светофоры.

С 1 мая 2025 года в Украине начнется обновление светофоров согласно новым стандартам.

Об этом говорится в новой редакции ДСТУ 4092:2024.

В частности, зеленый сигнал светофора будет заменен изумрудным цветом. Это решение принято на основе исследований, показавших, что такой оттенок лучше воспринимается водителями.

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Кроме того, светофоры получат новые шевронные стрелки, которые будут лучше видны всем участникам дорожного движения. Также появятся новые типы светофоров: велосипедные с пиктограммами и комбинированные велопешеходные. Пешеходные, транспортные и велосипедные светофоры будут снабжены обратным отсчетом.

Согласно новым стандартам на некоторых светофорах появятся кнопки для вызова сигнала, а также устройства звукового оповещения, которые обеспечат дополнительные удобства для пешеходов и людей с ограниченными возможностями.

Напомним, в Раде рассматривают более жесткие штрафы для водителей.

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