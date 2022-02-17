В Атлантическом океане вспыхнуло судно с новыми автомобилями Porsche и Volkswagen

Экипаж корабля успел подать сигнал бедствия и покинуть судно.

В Атлантическом океане рядом с Азорскими островами вспыхнул грузовой корабль Felicity Ace, направлявшийся из Германии в США.

Об этом сообщает Associated Press.

По предварительным данным, на судне находятся автомобили Porsche и других брендов Volkswagen Group. В то же время, точное количество транспортных средств, расположенных на корабле, а также причины возгорания неизвестны.

Грузовое судно Felicity Ace вмещает на борт около четырех тысяч автомобилей. Какое количество машин оказалось на корабле в момент возгорания, точно неизвестно. Представители Porsche и Volkswagen предполагают, что на судне находятся их транспортные средства, однако подробности пока не приводятся.

Как уточняет The Drive, многие клиенты в соцсетях и на форумах уже выразили обеспокоенность тем, что заказанные ими редкие автомобили могут быть повреждены и уничтожены в результате инцидента.

Причин пожара пока не установлен. По предварительным данным, вспышка произошла в трюме, после чего корабль потерял управление. Экипаж судна, состоящего из 22 человек, решил покинуть транспортировщик на спасательных шлюпках. Несколько человек эвакуировали португальские ВМС, других взяли на борт проходившие рядом торговые суда. Пожар на Felicity Ace, дрейфующий на восток, продолжается.

Судно длиной 200 метров направлялось из Эмдена в Германию в порт Дэвисвилл в американском штате Род-Айленд. Felicity Ace был построен в 2005 году. Автовоз отбыл из Германии 10 февраля и должен был прибыть в США утром 23 февраля.