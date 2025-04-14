В авто есть малоизвестная кнопка, которая экономит деньги - о какой идет речь

Система Start-Stop / © autotheme.info

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Система Start-Stop, которую активирует кнопка с «А» в цепи, позволяет снизить объем вредных выбросов, ведь двигатель глушится на светофорах и во время коротких остановок. Кроме того, это экономит до литра горючего на 100 км.

Об этом пишет Wheel News.

Впрочем, у системы Start-Stop есть и недостатки. Частое выключение и запуск двигателя увеличивают нагрузку на аккумулятор, стартер и снижают общий ресурс двигателя. Чтобы избежать преждевременного износа, водитель может выключить функцию с помощью кнопки «A off».

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Система Start-Stop помогает снизить расход топлива и уменьшить количество вредных выбросов, что положительно влияет на окружающую среду. В то же время ее частое срабатывание может ускорить износ двигателя, аккумулятора и стартера. Поэтому водителям следует самостоятельно выбирать, что для них в приоритете экономия горючего или сохранение ресурса основных компонентов автомобиля.

Напомним, ранее мы писали о том, как водителям сбросить ошибки на приборной панели самостоятельно и бесплатно.