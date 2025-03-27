В авто изменился цвет антифриза: о чем может свидетельствовать и как предотвратить проблему

Изменение цвета охлаждающей жидкости в автомобиле может свидетельствовать о серьезной проблеме в двигателе – смешивании антифриза с моторным маслом. Это не просто вредит работе системы, а может привести к критическим неисправностям.

Об этом пишет AmperCar.

В чем проблема и какие риски

Как известно, моторное масло и антифриз по своей природе несовместимы. Если они смешиваются, образуется светло-желтая эмульсия, снижающая эффективность смазки деталей и способствующая образованию задиров в цилиндрах. В системе охлаждения такая смесь усложняет теплоотдачу и забивает теплообменники, что может закончиться перегревом двигателя.

"Проблема часто возникает из-за износа прокладок ГБЦ или микротрещины в головке блока. В частности, в более старых моторах, где прокладки выполнены из металлоасбеста, нарушение герметичности приводит к переходу жидкости в масло или наоборот. В современных двигателях риски возрастают из-за сложных теплообменников типа "олива-ОР", значительном повреждении прокладок", — говорится в сообщении.

Эти устройства выполняют важную функцию, а именно – ускоряют прогрев масла. И на этот момент они иногда становятся точкой смешения веществ. Даже в проверенных моторах пластмассовый корпус термостата с годами деформируется, позволяя охлаждающей жидкости проникать в масляные каналы.

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