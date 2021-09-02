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В автомобильном мире появился полностью беспилотный электромобиль Hyundai Ioniq 5

В автомобильном мире появился полностью беспилотный электромобиль Hyundai Ioniq 5

Hyundai

Он оборудован четвертым уровнем автономности.

Американская компания Motional совместно с Hyundai разработали полностью беспилотный электромобиль — Hyundai Ioniq 5.

Об этом сообщает пресс-служба южнокорейского автогиганта.

Отмечается, что это транспортное средство получило приставку "Robotaxi" и, как следствие, он рассчитан для коммерческих поездок. Hyundai IONIQ 5 Robotaxi является первым коммерческим автомобилем Motional. Компании заявляют, что в общественной службе без водителя такие машины начнут работать от 2023 года. Оператором "роботакси" станет компания Lyft.

Robotaxi — это официальное название беспилотника, основанного на полностью электрическом Hyundai Ioniq 5. Автомобиль является автономным транспортным средством SAE 4 уровня, который может безопасно работать без водителя.

© Hyundai
Hyundai

Hyundai говорит, что комплект датчиков автомобиля, который включен во внешний вид, отличает "роботакси" от транспортных средств, управляемых людьми. Автомобиль использует более трех десятков датчиков, включая камеры, радары и лидар, чтобы обеспечить восприятие на 360 градусов, изображение с высоким разрешением и ультразвуковое обнаружение объектов для безопасной автономной работы в различных условиях вождения.

Hyundai говорит, что интерьер беспилотного такси также будет включать набор интерфейсов, ориентированных на пассажиров, что позволит им интуитивно взаимодействовать с автомобилем. Эти функции включают возможность направлять машину на дополнительную или незапланированную остановку.

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