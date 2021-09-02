В автомобильном мире появился полностью беспилотный электромобиль Hyundai Ioniq 5

Он оборудован четвертым уровнем автономности.

Американская компания Motional совместно с Hyundai разработали полностью беспилотный электромобиль — Hyundai Ioniq 5.

Об этом сообщает пресс-служба южнокорейского автогиганта.

Отмечается, что это транспортное средство получило приставку "Robotaxi" и, как следствие, он рассчитан для коммерческих поездок. Hyundai IONIQ 5 Robotaxi является первым коммерческим автомобилем Motional. Компании заявляют, что в общественной службе без водителя такие машины начнут работать от 2023 года. Оператором "роботакси" станет компания Lyft.

Robotaxi — это официальное название беспилотника, основанного на полностью электрическом Hyundai Ioniq 5. Автомобиль является автономным транспортным средством SAE 4 уровня, который может безопасно работать без водителя.

Hyundai

Hyundai говорит, что комплект датчиков автомобиля, который включен во внешний вид, отличает "роботакси" от транспортных средств, управляемых людьми. Автомобиль использует более трех десятков датчиков, включая камеры, радары и лидар, чтобы обеспечить восприятие на 360 градусов, изображение с высоким разрешением и ультразвуковое обнаружение объектов для безопасной автономной работы в различных условиях вождения.

Hyundai говорит, что интерьер беспилотного такси также будет включать набор интерфейсов, ориентированных на пассажиров, что позволит им интуитивно взаимодействовать с автомобилем. Эти функции включают возможность направлять машину на дополнительную или незапланированную остановку.

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