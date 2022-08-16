В автосалоне РФ модель LADA продается по цене топ-версии Toyota Camry в Украине

Автомобиль LADA Vesta SW в одном из автосалонов столицы страны-агрессора продается по цене Toyota Camry самой высокой комплектации в Украине.

Отметим, что причиной подобного является острый дефицит машин и комплектующих к ним в РФ из-за санкций, наложенных США и ЕС в результате полномасштабного вторжения в Украину.

К примеру, топ-версия, если ее так можно назвать, российского универсала с автоматической трансмиссией LADA Vesta SW один из московских автосалонов продает за 2 399 000 российских рублей. В пересчете на доллары, если использовать официальный обменный курс, это составляет 39 000 долларов, передает Auto24.

Интересно, что за аналогичные деньги в Украине (1,5 млн грн.) можно приобрести новую Toyota Camry в топовом исполнении.

Если в России за эти деньги кто-нибудь захочет Toyota Camry, то есть возможность купить только подержанную – 3-5-летнюю. Найти новую в автосалоне можно, но дилеры хотят за нее 3,7-3,8 миллиона рублей. В пересчете на доллары это будет $62 000.

"Упрощенную" LADA Granta Classic без подушек безопасности и возможности выезжать за границу дилеры предлагают по цене от 773 тысяч рублей, или 12,5 тысяч долларов США.

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