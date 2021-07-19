В Боярке под Киевом мощный ливень превратил дорогу в море: видео

Вода доходила до фар автомобилей.
В Боярке под Киевом мощный ливень превратил дорогу в море.
Вода доходила до фар автомобилей.
Соответствующее видео обнародовал паблик "Киевщина Новости".
Боярской море 2021Опубликовано Киевщина Новости понедельника, 19 Июля 2021
Напомним, Киев и Киевскую область сегодня, 19 июля, накрыла мощная непогода. Улицы заливало водой. Из-за этого на некоторых дорогах вода достигала автомобильных фар. А люди бродили буквально по колено в воде.
В Боярке мальчик на вид 12-14 лет достал удочку и пытался ловить рыбу прямо на улице.