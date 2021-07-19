В Боярке под Киевом мощный ливень превратил дорогу в море: видео

Вода доходила до фар автомобилей.

В Боярке под Киевом мощный ливень превратил дорогу в море.

Вода доходила до фар автомобилей.

Соответствующее видео обнародовал паблик "Киевщина Новости".

Боярской море 2021 Опубликовано Киевщина Новости понедельника, 19 Июля 2021

Напомним, Киев и Киевскую область сегодня, 19 июля, накрыла мощная непогода. Улицы заливало водой. Из-за этого на некоторых дорогах вода достигала автомобильных фар. А люди бродили буквально по колено в воде.

В Боярке мальчик на вид 12-14 лет достал удочку и пытался ловить рыбу прямо на улице.

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