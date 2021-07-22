В Броварах грузовик вылетел на встречную полосу и сбил мопед: один погибший

Водитель мопеда умер по дороге в больницу, за жизнь пассажирки борются врачи.
В городе Бровары Киевской области водитель грузовика Mercedes вылетел на встречную полосу и сбил мопед. В результате ДТП один человек погиб.
Об этом сообщает УНН.
Водитель грузовика Mercedes, двигаясь в направлении Броваров, по неизвестным причинам вылетел на встречную полосу, где проезжал мопед с водителем и пассажиркой. Произошел удар, после чего грузовик вылетел на обочину, снес несколько секций металлического ограждения и через несколько метров остановился.
Медики оперативно прибыли на место происшествия, госпитализировав парня и девушку. Водитель мопеда умер по дороге в больницу, за жизнь пассажирки борются врачи.
Напомним, в Киеве действующая судья совершил ДТП : она протаранила электроопору и врезался в дерево. По словам очевидцев, от женщины пахло алкоголем.