В Броварах грузовик вылетел на встречную полосу и сбил мопед: один погибший

Водитель мопеда умер по дороге в больницу, за жизнь пассажирки борются врачи.

В городе Бровары Киевской области водитель грузовика Mercedes вылетел на встречную полосу и сбил мопед. В результате ДТП один человек погиб.

Об этом сообщает УНН.

Водитель грузовика Mercedes, двигаясь в направлении Броваров, по неизвестным причинам вылетел на встречную полосу, где проезжал мопед с водителем и пассажиркой. Произошел удар, после чего грузовик вылетел на обочину, снес несколько секций металлического ограждения и через несколько метров остановился.

Медики оперативно прибыли на место происшествия, госпитализировав парня и девушку. Водитель мопеда умер по дороге в больницу, за жизнь пассажирки борются врачи.

Напомним, в Киеве действующая судья совершил ДТП : она протаранила электроопору и врезался в дерево. По словам очевидцев, от женщины пахло алкоголем.

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