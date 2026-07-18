В черный список подержанных автомобилей попала неожиданная марка: какие машины не проходят техосмотр

Dacia / © www.drom.ru

Реклама

В Швеции обнародовали результаты технических осмотров подержанных автомобилей за 2025 год. Данные показали, что наименьшее количество замечаний получили автомобили Lynk & Co, тогда как среди худших результатов оказались Dacia и Tesla.

Об этом сообщило издание Vezess.

Шведское транспортное управление оценивает не степень неудовлетворенности владельцев, а фактическое техническое состояние автомобилей. В ходе проверок специалисты анализируют работу тормозов, рулевого управления, освещения, состояние ходовой части, наличие коррозии и исправность систем безопасности. По итогам осмотра автомобиль либо проходит проверку, либо получает незначительные замечания, либо не допускается к эксплуатации до устранения неисправностей.

Реклама

Лучший показатель продемонстрировал бренд Lynk & Co — лишь 8% автомобилей получили замечания во время техосмотра. В тройку лидеров также вошли Porsche с результатом 10% и Polestar — 11%. В первую десятку попали Audi и Lexus (по 14%), Volvo (16%), а также BMW и Volkswagen, у которых неисправности обнаружили в 17% проверенных автомобилей.

Худший результат зафиксировали у Dacia — различные неисправности или замечания обнаружили у 48% автомобилей. Предпоследним оказался Tesla, где дефекты обнаружили у 39% машин. Для сравнения: средний показатель по всем брендам составил около 23%.

В то же время авторы исследования отмечают, что на статистику влияет возраст автомобилей. Автопарк Lynk & Co и Polestar в основном состоит из относительно новых машин, которым всего несколько лет. Кроме того, владельцы Porsche, как правило, регулярно обслуживают свои автомобили.

Данные также показывают, как с возрастом растет количество неисправностей. Если среди автомобилей 2024 модельного года дефекты обнаруживали лишь в 9% случаев, то среди моделей 2015 года этот показатель вырос до 29%, а среди автомобилей 2014 года — до 35%.

Реклама

Наиболее распространенными проблемами у автомобилей Dacia стали неисправности фар, элементов рулевого управления и тормозной системы.

Случай с Tesla, по словам эксперта испытательной станции Besikta Магнуса Моберга, имеет другое объяснение. Он отметил, что для автомобилей этой марки не предусмотрено обязательное регулярное ежегодное техническое обслуживание. Из-за этого часть неисправностей выявляется только во время официального техосмотра. Кроме того, для электромобилей характерно, что благодаря рекуперативному торможению традиционные тормозные диски используются реже, из-за чего они могут ржаветь, а эффективность торможения — снижаться.

Еще одна тенденция, выявленная статистикой за 2025 год, — общее ухудшение результатов технических осмотров. Из 35 исследованных автомобильных брендов у 26 показатели оказались хуже, чем годом ранее.

Напомним: после поездки в жару не спешите мыть автомобиль. Эксперты объяснили, почему это может обернуться дорогостоящим ремонтом.

Реклама

Новости партнеров