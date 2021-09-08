В Dacia придумали, как удержать стоимость автомобилей на достаточно бюджетном уровне

В Dacia придумали, как удержать стоимость автомобилей на достаточно бюджетном уровне

В Украине эта марка продается под брендом Renault.

Компания Dacia приняла стратегическое решение по удержанию относительно низкой цены на свои автомобили.

Об этом сообщает Autocar.

Так, румынский автопроизводитель решил оставить стоимость машин на бюджетном уровне за счет отказа от установки "лишнего" оборудования, такого как продвинутые системы безопасности и помощи водителю. Это решение объяснили тем, что клиенты Dacia пока не готовы за них доплачивать.

Как сообщает Autocar со ссылкой на директора по продукта Dacia Андреа Гвинеи, покупатели выбирают автомобили марки за дизайн и невысокую стоимость, и не готовы переплачивать за "ненужные" опции, например, сложные электронные ассистенты.

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Отмечается, что модели Dacia в дальнейшем получат новые функции в том случае, если они будут гарантированно востребованы у владельцев, или из-за требований законодательства. Что касается экологически чистых моделей, то производитель анонсировал появление гибридной новинки, но она появится чуть позже. Когда именно — неизвестно.

Также представители Dacia добавили, что их автомобили с каждым годом все лучше защищают водителя и пассажиров. Впрочем, для получения высоких оценок от EuroNCAP автомобилям необходимы многочисленные и сложные технологии активной безопасности, что в свою очередь значительно повысит стоимость машины.

Ранее рассказывалось о том, что обновленный кроссовер Dacia Duster получил "экстремальную" версию.

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