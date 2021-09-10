В динамики нового BMW будут устанавливать бриллианты: чем они помогут

В динамики нового BMW будут устанавливать бриллианты: чем они помогут

Внутри электрокара будет ощущение, будто вы сидите в студии звукозаписи.

Новый BMW iX получит динамики Bowers & Wilkins Diamond Dome, которые включают в себя настоящие бриллианты, что должно улучшить их звучание.

Об этом сообщает сайт Carscoops.

Таким образом iX станет первым полностью электрическим автомобилем с подобной акустической системой. Колонки с бриллиантами должны создать впечатление, будто пассажиры находятся не в автомобиле, а в студии звукозаписи.

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Для этого машину оснастили тремя высокочастотными динамиками с алюминиевым куполом, пятью динамиками среднего диапазона из арамидного волокна, установленных в салоне максимально высоко, и двумя динамиками Diamond Dome с бриллиантовым куполом. Последние действительно используют алмазы в своей конструкции из-за жорсткости материала.

Конструкция алмазных куполов позволяет выдавать четкий звук. Они также имеют "морские раковины" — спиральные каналы за куполами колонок, которые рассеивают отраженные звуковые волны, исходящие из задней части авто, чтобы ограничить искажение звука.

Еще восемь динамиков интегрированы в передние и задние подголовники, которые можно индивидуально настроить для персонализированного звучания. Благодаря четырем басовым динамикам и 4D-шейкерам, которые правильно размещены в салоне, создается звучание полного баса.

Динамики серии 800 Bowers & Wilkins, которые имеет BMW iX, такие же, как в известной студии Abbey Road Studios, в которой записывались многие популярные исполнители. Согласно минималистичному интерьеру электромобиля, колонки покрыты матовыми чехлами из нержавеющей стали.

carscoops.com

Ранее сообщалось, что BMW показала автомобиль, который полностью сделан из вторсырья.

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