Штрафы можно оплачивать картой или через мобильные платежные системы.

В "Дії" теперь будут приходить фото- и видеофиксации нарушений водителями правил ПДД.

Об этом сообщает МВД.

"В "Дії" добавили фото и видео нарушения к штрафам автофиксации. Ранее информация о нарушении содержала только текстовые данные, а теперь включает визуальные материалы", – говорится в сообщении.

Штрафы можно оплачивать картой или через мобильные платежные системы.

Проверить наличие штрафов можно на вебпортале МВД, Портале "Дія", Кабинете водителя, приложениях "Дія" и "Штрафы ПДД".

Напомним, с 1 января 2025 года в Украине вступил в силу новый закон об автостраховании. Он регламентирует новый способ наложения штрафов за отсутствие полиса "автогражданки".

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