Штрафы можно оплачивать картой или через мобильные платежные системы.
В "Дії" теперь будут приходить фото- и видеофиксации нарушений водителями правил ПДД.
Об этом сообщает МВД.
"В "Дії" добавили фото и видео нарушения к штрафам автофиксации. Ранее информация о нарушении содержала только текстовые данные, а теперь включает визуальные материалы", – говорится в сообщении.
Штрафы можно оплачивать картой или через мобильные платежные системы.
Проверить наличие штрафов можно на вебпортале МВД, Портале "Дія", Кабинете водителя, приложениях "Дія" и "Штрафы ПДД".
Напомним, с 1 января 2025 года в Украине вступил в силу новый закон об автостраховании. Он регламентирует новый способ наложения штрафов за отсутствие полиса "автогражданки".
Читайте также: