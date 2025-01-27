В "Дії" возобновили услугу купли и продажи авто: все детали

Украинцы могут снова воспользоваться удобным сервисом купли и продажи автомобилей через приложение "Дія".

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

"Знаю, что вы ожидали возвращения именно этого сервиса. Потому что перерегистрация авто в "Дії" работает четко и бесплатно, не нужно пользоваться услугами бегунков или отпрашиваться с работы, чтобы постоять в очереди", — написал он.

По его словам, услуга позволяет осуществлять перерегистрацию транспортного средства быстро и без усилий. Вместо того чтобы тратить время на очереди и документы, теперь можно легко договориться с продавцом или покупателем о встрече в удобное время и месте.

Процесс оформления передачи автомобиля занимает несколько минут: достаточно сделать несколько кликов в приложении, обменяться ключами и деньгами, и новый техпаспорт будет доступен сразу в "Дії". Физический техпаспорт поступит по почте.

Еще одним преимуществом является возможность выбора эксклюзивных номеров серии DI, которые доступны только при покупке автомобиля через Действие.

Также приложение проверяет авто на обременение, аресты и розыск. Если с транспортным средством обнаружены проблемы, действие не позволит завершить сделку. Это обеспечивает безопасность сделки для покупателей, оставляя лишь необходимость проверить машину на СТО.

Напомним, ранее мы писали о том, что в "Дії" теперь будут приходить фото- и видеофиксации нарушений водителями правил ПДД.

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