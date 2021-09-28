В электрокаре Ford обнаружили опасный дефект: компания отзывает десятки тысяч автомобилей

В автомобиле плохо закреплены лобовое стекло и панорамный люк.

Ford отзывает более 30 000 электрокаров Mustang Mach-E 2021 года из-за плохого крепления лобового стекла и панорамного люка.

Об этом сообщает сайт Carscoops.

Из-за дефекта со стеклом отзовут 17 692 автомобиля, а из-за проблем крыши — 13 544 модели. Плохое крепление может привести к попаданию в салон воды или даже к отсоединению стекла, что в случае аварии увеличит риск травм.

Ford, похоже, обнаружил дефект еще до того, как поступило сообщение о любых травмах. Его расследование с обеими дефектами началось в июне и было вызвано заменой лобового стекла с трещинами, что намекнуло на возможную проблему.

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К августу компания анализировала результаты проверок. Теперь она заявила, что не уверена, что крепления стекла и люка соответствует федеральным нормам, и она знает о еще трех инцидентах, которые могут быть связаны с этой проблемой.

Это не первый случай отзыва автомобилей Ford из-за этого вопроса. В феврале был выпущен новый Ford F-150 2021 года чье лобовое стекло претерпело подобной проблемы с креплениями.

Дилеры будут снимать лобовые стекла поврежденных транспортных средств и устанавливать новые. Что касается стеклянной крыши, автопроизводитель очистит территорию вокруг стекла и добавит больше клея, где это необходимо.

Все работы будут выполняться бесплатно, а клиентам, которым уже пришлось заменить лобовое стекло или люк, ремонт покроют по гарантии. Отзыв начнется с 27 октября.

Ранее сообщалось, что Hyundai отзовет почти 100 000 автомобилей из-за критической неисправности двигателя.

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